منصة بياناتي الوظيفية الخدمة المدنية 1440 رابط دخول بوابة “الخدمات الإلكترونية eservices.mcs...

نرفق رابط منصة بياناتي الوظيفية برقم الهوية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، بعد أن أعلنت الوزارة إطلاق أحدث خدماتها الرقمية الجديدة لكافة الموظفين المدرجين بنظام الخدمة المدنية، حيث تهدف خدمة منصة “بياناتي الوظيفية” المقدمة من وزارة الخدمة المدنية إلى خلق قنوات اتصال مباشرة بين كل من الوزارة الموظفين في القطاع الحكومي ومنحهم صلاحية الاستعلام عن بياناتهم الحالية، علاوة على إمكانية الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، ونرفق فيما يلي تقرير مفصل عن خدمات منصة بيانات الوظيفية وزارة الخدمة المدنية ومميزاتها وكيفية التسجيل على بوابة الخدمات الإلكترونية للاستفادة من الخدمة.

منصة بياناتي الوظيفية الخدمة المدنية

دشنت وزارة الخدمة المدنية منصة الخدمات الرقمية لجميع الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وخصصت رابط الاستعلام عن البيانات الوظيفية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة لتمكين الموظف من تحديث بياناته المدرجة في سجلات الوزارة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لديها عن موظفي الخدمة المدنية، كما تتيح منصة بياناتي الوظيفية تحديث بيانات الموظفين إلكترونيا أو تصحيحها في أي وقت.

موظفي الخدمة المدنية يمكنهم متابعة كافة المعاملات الإدارية الخاصة بهم وقرارات التدرب والابتعاث من خلال الخدمة الرقمية المتاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية عبر تسجيل دخول منصة بياناتي الوظيفية برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، مع إدخال كلمة المرور المسجل بها الموظف أو الموظفة.

Advertisements

أبرز الخدمات الرقمية التي يمكن الحصول عليها من تسجيل منصة بياناتي الوظيفية إتاحة طباعة بيان الخدمة للموظفين في حال الرغبة بدون أي عناء أو جهد، وبدن الحاجة للذهاب إلى مقار الخدمة المدنية لمراجعتهم في الطلبات المقدمة.

استعلام الخدمة المدنية برقم الهوية 1440

عبر الولوج إلى رابط منصة بياناتي الوظيفية 1440 بغرض الاستعلام عن البيانات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية إلكترونياً، وأوضحت كيفية استعلام عن بيانات موظف أو وظيفة بالخدمة المدنيه عن طريق رقم الهوية الوطنية.

حملة تحديث بيانات الموظفين بالقطاع العام من خلال خدمة منصة بياناتي الوظيفية عبر وزارة الخدمة المدنية، بدأت اليوم حرصاً من الوزارة على تقديم كافة الخدمات الالكترونية لمنسوبيها في إطار الخدمة الرقمية المقدمة مؤخراً.

← إقرأ أيضاً: