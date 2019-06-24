عرض مدد الاشتراك للمشترك في التأمينات الاجتماعية السعودية أون لاين

الآن عرض مدد الاشتراك للمشترك في التأمينات الاجتماعية، نود أن نعلمكم أن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة علي تقديم كل الدعم لمواطنيها بأشكال متعددة، ولذلك أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لتقديم نظام تأميني شامل لكل فرد من أفراد المجتمع السعودي، خاصة الموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو غير الحكومي، وتحصيل الاشتراكات من صاحب كل عمل وصرف كافة المستحقات للمشتركين .

عرض مدد الاشتراك للمشترك في التأمينات الاجتماعية

حيث أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية خدمة جديدة وهي عرض مدد الاشتراك للمشترك في التأمينات الاجتماعية السعودية، وتمكن هذه الخدمة المواطن من معرفة كل البيانات الشخصية الخاصة به والمسجلة علي نظام هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة، ومدة اشتراكه سواء الحالية التي هو بها أو السابقة، وأيضا تعرض معاش المشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

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فيديو يوضح خطوات عرض مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية:-

رابط عرض مدد الاشتراك للمشترك في التأمينات الاجتماعية

خطوات عرض مدد الاشتراك للمشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية :

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الرابط الخاص به

من تبويب التأمينات أون لاين.

يتم التسجيل حيث نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة للمواطن السعودي في خانة اسم المستخدم.

وإدخال الرقم السري الخاص بك تظهر عدة خيارات.

اختار منها عرض مدد الاشتراك.

تظهر جميع الوظائف التي تم تسجيل هذا الموظف بها علي نظام التأمينات الاجتماعية .

تختار الوظيفة ومنها تضغط علي معلومات الأجر.

حيث يتم عرض كل المعلومات التأمينية للمشترك.

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