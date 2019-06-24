شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان تبرز ترتيبات أبناء وأزواج المواطنات في الإقامة والعمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أبرزت هيئة حقوق الإنسان، ترتيبات خاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، تشمل منح المقيمين منهم في المملكة الإقامة، ولها حق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها، مع تحمل الدولة رسوم إقامتهم، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، واحتسابهم ضمن نسبة السعودة في القطاع الخاص، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج.

كما تشمل الترتيبات زوج المواطنة الأجنبي، بالسماح لها باستقدامه إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، والسماح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به.

وشددت الترتيبات على أنه يشترط أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا، وأن يكون لدى أولاد المواطنة من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.