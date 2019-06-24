شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وبومبيو يؤكدان وقوف السعودية وأمريكا جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب.

Advertisements

بعد ذلك دعا ولي العهد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق لتناول الغداء.

حضر الاجتماع، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وكبير مستشاري وزير الخارجية مايكل ماكينلي.