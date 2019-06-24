محمد بن مسعود - الدمام - بعد استخدامهما المقعد القذفي للنجاة من الحادث أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو. وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

سقوط طائرتين بألمانيا عقب تصادمهما في الجو.. وهذا مصير قائديهما وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24 أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو. وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين. Advertisements 24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 05:12 PM بعد استخدامهما المقعد القذفي للنجاة من الحادث بعد استخدامهما المقعد القذفي للنجاة من الحادث أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو. وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث. وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

، سقوط طائرتين بألمانيا عقب تصادمهما في الجو.. وهذا مصير قائديهما ،

المصدر : الخليج 365

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