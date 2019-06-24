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أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو.
وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.
وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.
سقوط طائرتين بألمانيا عقب تصادمهما في الجو.. وهذا مصير قائديهماوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو.
وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.
وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
05:12 PM
بعد استخدامهما المقعد القذفي للنجاة من الحادث
أكد سلاح الجو الألماني اليوم سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن عقب تصادمهما في الجو.
وذكر سلاح الجو الألماني أن كلا الطيارين أكدا استخدامهما للمقعد القذفي للنجاة من الحادث.
وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية، ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.
، سقوط طائرتين بألمانيا عقب تصادمهما في الجو.. وهذا مصير قائديهما ،
المصدر : الخليج 365
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