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جدد الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك، التأكيد على أن الإدارة الأميركية ستفرض اليوم (الاثنين) عقوبات جديدة على إيران.
ووفقاً لقناة "الحرة"، أوضح "هوك" أنه بحث مع الأطراف الخليجية ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونقل النفط من المنطقة، لافتًا إلى أن التحدي الإيراني عالمي ويتطلب استجابة عالمية.
وأفاد الممثل الأميركي الخاص لإيران بأن واشنطن ستطلع مجلس الأمن على ما جرى التوصل إليه من حقائق بشأن الهجمات الإيرانية.
وبين أن العقوبات على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.
ويتوجه "هوك" إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وألمان من أجل بحث الملف الإيراني.
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24
جدد الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك، التأكيد على أن الإدارة الأميركية ستفرض اليوم (الاثنين) عقوبات جديدة على إيران.
ووفقاً لقناة "الحرة"، أوضح "هوك" أنه بحث مع الأطراف الخليجية ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونقل النفط من المنطقة، لافتًا إلى أن التحدي الإيراني عالمي ويتطلب استجابة عالمية.
وأفاد الممثل الأميركي الخاص لإيران بأن واشنطن ستطلع مجلس الأمن على ما جرى التوصل إليه من حقائق بشأن الهجمات الإيرانية.
وبين أن العقوبات على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.
ويتوجه "هوك" إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وألمان من أجل بحث الملف الإيراني.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:26 PM
"هوك": التحدي الإيراني عالمي ويتطلب استجابة دولية
جدد الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك، التأكيد على أن الإدارة الأميركية ستفرض اليوم (الاثنين) عقوبات جديدة على إيران.
ووفقاً لقناة "الحرة"، أوضح "هوك" أنه بحث مع الأطراف الخليجية ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونقل النفط من المنطقة، لافتًا إلى أن التحدي الإيراني عالمي ويتطلب استجابة عالمية.
وأفاد الممثل الأميركي الخاص لإيران بأن واشنطن ستطلع مجلس الأمن على ما جرى التوصل إليه من حقائق بشأن الهجمات الإيرانية.
وبين أن العقوبات على إيران أجبرتها على خفض إنفاقها العسكري.
ويتوجه "هوك" إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وألمان من أجل بحث الملف الإيراني.
، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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