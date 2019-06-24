محمد بن مسعود - الدمام - غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية. وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة Advertisements وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24 غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية. 24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 04:16 PM غادر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية. ، وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.