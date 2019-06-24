محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي. وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل. مدير "مدني الباحة" يكرّم الرائد "الغامدي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24 كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي. وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل. Advertisements 24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 04:13 PM كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، مدير شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد مهندس محمد علي الغامدي. وقدّم الرائد "الغامدي" شكره وتقديره لمدير المنطقة، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالباحة، مما يرفع مستوى أداء العاملين، ويحفزهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في العمل. ، مدير "مدني الباحة" يكرّم الرائد "الغامدي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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