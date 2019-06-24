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جدّد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.
وأكد وفقاً لوكالة أنباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
مجلس الوزراء البحريني يستنكر الاعتداء الحوثي على مطار أبهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-24
جدّد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.
وأكد وفقاً لوكالة أنباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
03:13 PM
أكد مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة في حفظ أمنها
جدّد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.
وأكد وفقاً لوكالة أنباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
، مجلس الوزراء البحريني يستنكر الاعتداء الحوثي على مطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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