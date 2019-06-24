، "بومبيو" مغرداً: اجتماع مثمر مع الملك سلمان شمل التوتر بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تضمنت المناقشات الحاجة إلى تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز

قال مايك بزمبيو وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه في "تويتر": "اجتماع مثمر مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم؛ لمناقشة التوترات المتصاعدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.