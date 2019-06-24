شاهد.. ولي العهد يلتقط "سيلفي" مع طفل في أحد مطاعم جدة

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التقطت عدسات الكاميرا مشهداً عفوياً لولي العهد وهو يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد الأطفال الذين بادروه بطلب التقاط صورة معه، عقب غداء جمعه بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة.
ويظهر في المقطع الأمير محمد بن سلمان وهو يلتقط "سيلفي" بهاتف الطفل الخاص، والابتسامة تعلو وجهه، قبل أن يرده مرة أخرى للطفل الذي كانت تبدو عليه السعادة الغامرة.
وأشاد المغردون في وسم #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة بالمشهد العفوي، الذي يدل على تواضع الأمير، ووصف أحد المغردين ولي العهد بأمير الشباب وسيد التواضع، معتبراً المشهد العفوي واحداً من مشاهدة عدة أظهرت عفوية الأمير الشاب وتواضعه مع المواطنين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.