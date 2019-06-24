بالصور: خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الإثنين)، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال؛ وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وسفيرة المملكة في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

كما حضره من الجانب الضيف، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وكبير مستشاري وزير الخارجية مايكل ماكينلي.

Advertisements