«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن للتصدِّي لإرهاب الحوثيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنيًا من جنسيات متعددة بإصابات مختلفة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان له: إنَّ «المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة والمقدسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة». وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)..

وأكد العثيمين، وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة، في كلّ ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدِّد أمن وسلامة الطيران المدني.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أعلن مساء أمس الأحد، أنَّ الهجوم الإرهابي على مطار أبها، أدَّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية).

يذكر أنَّ الحركة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار أبها الدولي، بعد نصف ساعة من تعرضه لهجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

