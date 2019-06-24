بومبيو يصل إلى جدة.. وملف إيران يتصدَّر المباحثات

وصل إلى مدينة جدة، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بداية جولة دولية له تشمل عدة دول بالمنطقة.

وكان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من: وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن المقرر أن يجري بومبيو، محادثات بشأن تصاعد التوتر مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أعلن أمس الأحد، أنَّ جولته تشمل السعودية والإمارات والهند واليابان وكوريا الشمالية، مؤكدًا أنَّ «السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي».

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من جهة أخرى، أدان السفير الأمريكي في السعودية، جون أبي زيد اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي «الجبان» الذي استهدف مطار أبها، بواسطة طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح السفير أبي زيد (عبر بيان): أن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي. مضيفًا «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدِّم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنَّى الشفاء العاجل للمصابين».

وتوفي مقيم سوري وأصيب آخرون في استهداف مطار أبها الدولي، مساء أمس الأحد، بواسطة طائرة حوثية مسيرة، وعاد المطار للعمل بشكل طبيعي بعد نصف ساعة من التوقف.

