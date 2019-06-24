الأمير عبد العزيز بن تركي: توجيهات الملك سلمان تجسد اهتمامه بالتميز الرياضي

أكَّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، أنَّ الرياضين استمعوا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تجسّد اهتمامه وحرصه على تحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي والمهم.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على استقباله لمسؤولي الهيئة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص، اليوم، بقصر السلام في جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: «لقد خطَّت الرياضة السعوديةـ بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين- حفظهما الله- خطوات كبيرة، وتحوَّلت بفضل هذا الدعم والاهتمام والمتابعة إلى أيقونة فاعلة في الوطن، أسهمت في جذب أنظار الكثير من الداخل والخارج ببرامجها وفعالياتها المتنوعة والمتعددة في مختلف المناطق والبقاع، وسجلت أرقامًا غير مسبوقة في الحضور والمتابعة واستضافة أقوى بطولات وسباقات العالم، ونتطلع للمزيد في المرحلة المقبلة، لنؤكّد للعالم أجمع قدرة بلادنا وشبابها وفتياتها على تنظيم أقوى المنافسات بنجاح وتميز».

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وأشار إلى أنَّ الرياضين استمعوا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ أيده الله- التي تجسّد اهتمامه وحرصه على تحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي والمهم، والعمل من أجل الوصول إلى ما يوازي مكانة المملكة وقدرات شبابها وفتياتها، مضيفًا أنَّ هذا مصدر فخر واعتزاز لكل رياضي أو منتمٍ للرياضة، ويحفز الجميع بشكل أكبر حتى الوصول إلى ما تطمح له القيادة الرشيدة بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة للوطن الغالي.

وتمنى الأمير عبدالعزيز بن تركي، أن تتواصل الإنجازات والنجاحات في المجال الرياضي، مؤكدًا ثقته في الاتحادات الرياضية والأندية، وقدرتها على صناعة مرحلة من العمل المتميز في المشاركات القاريّة والدوليّة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.