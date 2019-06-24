بالصور.. وزير التعليم يقف على استعدادات المدارس والبرامج الصيفية بالحد الجنوبي

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، على سير عمل المشروعات التعليمية، والبرامج الصيفية، ومدارس الحد الجنوبي، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وعلى الخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجه الميدان التعليمي فِي الحدِّ الجنوبي والسبل الكفيلة بتوفير جميع الوسائل التي تساعد على أداء مكاتب التعليم رسالتها على الوجه الأكمل.

وتجول وزير التعليم في أرجاء المعرض التعليمي المعدّ بمدرسة الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة، مستمعًا لشرحٍ من مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، عن جهود الإدارة وما تسعى لتحقيقه من أهداف لخدمة الطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي.

من جانبه، قدَّم مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، موجزًا عن حرص وزارة التعليم على استمرار التعليم بالمدارس التي تقع على الشريط الحدودي، وتذليل الصعوبات كافة أمامها، ودعمها ميدانيًا بمختلف الخطط والبرامج، بالإضافة إلى مبادرات تعليم صبيا لإدارة العملية التعليمية في تلك المدارس.

كما استمع وزير التعليم إلى شرح وافٍ من مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، عن محتويات المعرض التعليمي وأركانه، التي تسلط الضوء على البيئة التعليمية والتربوية بالحدّ الجنوبي ونجاحاتها ومنجزاتها والتغلب على المعوقات والظروف، إضافةً إلى مشاركات الطلاب الموهوبين، والمشروعات المعتمدة لمكاتب تعليم الحد الجنوبي.

بعد ذلك، زار وزير التعليم عددًا من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

Advertisements

وكان الوزير آل الشيخ، التقى أمس الأحد، بمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في منطقة عسير على مسرح إدارة التعليم بأبها، وذلك خلال زيارته للمنطقة.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعدّ الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.

واطّلع آل الشيخ خلال زيارته على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب، كما زار مركز التطوير المهني للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز.

كما اطلع على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقًا، وكذلك الاطلاع على أعمال التهيئة للعام القادم ومشاريع المدرسة المستقبلية، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة.