الوزير الجبير لـ«لوموند»: إيران ستدفع ثمن مواصلة سياساتها العدوانية

حذَّر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إيران من مزيدٍ من العقوبات «إذا واصلت سياساتها العدوانية»، مجددًا التأكيد على أنَّ «السعودية ترغب في تفادي اندلاع حرب» في المنطقة، موضحًا (لصحيفة لوموند الفرنسية، نشرتها، اليوم الاثنين) أنَّ «العقوبات قد تزيد على إيران إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية، وأنها ستدفع الثمن»، في هذا الشأن.

وفيما عدَّد الجبير نتائج العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لاسيما «انهيار صادراتها النفطية، وعملتها المحلية، وزيادة التضخم، والتوتر داخل البلد»، أضاف الجبير: «الإيرانيون هم من اختاروا طريق التصعيد.. لدينا حق الرد في حال تمَّ الاعتداء علينا...». مشيرًا إلى أنَّ «الاتفاق النووي كان اتفاقًا سيئًا من أساسه»، و«نحن عارضناه منذ البداية...».

وفي سياق آخر، وصفت إيران، اليوم الاثنين، إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة فوق أجواء المياه الدولية لخليج هرمز بأنَّه «رد صارم»، على الولايات المتحدة، وحذَّرت من أنه «قد يتكرر»، ونقلت وكالة تسنيم المحلية عن قائد البحرية الأميرال، حسين خانزادي قوله: «شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة.. بإمكاني التأكيد لكم أنَّ هذا الرد الصارم يمكن تكراره.. العدو يعرف ذلك...».

جاء ذلك خلال تفقد قائد القوات البحرية المركز الجامعي والصناعي الدفاعي التابع لوزارة الدفاع في محافظة فارس.

