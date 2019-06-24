دورات تدريبية وورش عمل لمنسوبي شرطة الرياض

تعقد شرطة منطقة الرياض عددًا من الدورات المكثفة وورش العمل، بالمقر الرئيسي بشرطة المنطقة، لمديري مراكز الشرط والإدارات ورؤساء الضبط الجنائي وشؤون العسكريين بجميع شرط المحافظات والمراكز الداخلية والخارجية.
وتأتي تلك الدورات في إطار برامج تفعيل الجانب التقني الإلكتروني، وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مرونة وانسيابية العمل الإداري والاستفادة الكاملة من التحول الإلكتروني لإنجاز جميع ما يتعلق بالمعاملات الخاصة بمنسوبي شرطة المنطقة، بما يمكنهم من أداء العمل الأمني المناط بهم بيسر وسهولة.
وتحظى هذه الجهود المستمرة بتوجيه ومتابعة من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، سعيًا لتطوير منظومة العمل الأمني وامتدادًا للبرامج التطويرية التي ينفذها الأمن العام لمنسوبيه والهادفة لمواكبة التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 م.
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