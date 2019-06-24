خادم الحرمين يستعرض مستجدات إقليمية ودولية مع بومبيو

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) .

حضر الاستقبال، كل من: الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

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كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وكبير مستشاري معالي وزير الخارجية مايكل ماكينلي.

ووصل إلى مدينة جدة، في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بداية جولة دولية له تشمل عدة دول بالمنطقة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من: وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف, والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أعلن أمس الأحد، إن جولته تشمل السعودية والإمارات والهند واليابان وكوريا الشمالية، مؤكدا ان «السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني».

