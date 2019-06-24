الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول في صيانة الطائرات والسياحة

فتحت الكليات التقنية العالمية في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من أمس، باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التعليمية المختلفة للعام التدريبي 2019/ 2020، خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa، إذ تلبي كل رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية، والتي يحتاج إليها سوق العمل السعودي، وأبرزها صيانة الطائرات، والسياحة والفندقة، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الأعمال.

وقالت كليات التميز -الجهة المشرفة على هذه الكليات- إن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات، تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديين أو من أم سعودية، وأن يكونا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصول المتقدم أو المتقدمة على الشهادة الثانوية مدة لا تزيد على 5 سنوات، إضافة إلى حصولهما على نتيجة اختبار القدرات العامة، والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم أوالمتقدمة على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألا يكونا مفصولين من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد عبدالعزيز التويجري، أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رئيس مجلس مديري شركة كليات التميز، الدكتور أحمد فهد الفهيد.

وأشار إلى أن هذه الكليات تلبي كل رغبات خريجي وخريجات الثانوية، وتقدم التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي، بما يتلاءم مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن شركة كليات التميز التي أنشئت في 2013، تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة، بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية، لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.