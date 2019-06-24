السعودية اليوم / لجان الشورى المتخصصة تجتمع بمندوبي وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اجتماعًا اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور مساعد بن عبد الله بن فريان مع ممثلين من وزارة الخدمة المدنية يتقدمهم معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439 / 1440هـ، وأطلع مسؤولي الوزارة اللجنة وأعضائها على منجزات الوزارة خلال العام المنصرم.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، وعدد من وكلاء وزارة الخدمة المدنية.

من جهة أخرى عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الاله بن سيف الدين ساعاتي اجتماعًا مع ممثلي المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، ونائب المشرف العام التنفيذي الدكتور راشد بن سليمان الحميد، ونائب المشرف العام التنفيذي الدكتور محمد بن فيحان العتيبي.

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16:31ت م

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