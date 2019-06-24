

باتنا 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

فارق أكثر من 150 طفلًا الحياة جراء انتشار لمرض التهاب الدماغ القاتل في ولاية بهار في الهند.

ووفق حصيلة للسلطات المحلية : فقد توفي 152 طفلًا بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بهار، 131 منهم فارقوا الحياة في مستشفيَين بمقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض.

ولمواجهة تفاقم خطورة الوضع، طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعًا كبيرًا بدرجات الحرارة.

// انتهى //

16:30ت م

0173





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة أكثر من 150 طفلًا في الهند بسبب مرض التهاب الدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.