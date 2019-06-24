السعودية اليوم / وفاة المدعي العام لولاية أمهرة الإثيوبية متأثرًا بإصابته في محاولة الانقلاب



أديس آبابا 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

توفي المدعي العام لولاية أمهرة شمالي إثيوبيا متأثرا بإصابته خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا مطلع هذا الأسبوع.

وأكد الإعلام الرسمي ومصدر في المستشفى وفاة المدعي العام لولاية أمهرة في المستشفى متأثرًا بجراحه.

وكان مهاجمون قد حاولوا انتزاع السُلطة من الحكومة الإقليمية في محاولة انقلاب وقعت مساء السبت بقيادة قائد الجيش في الولاية.

وقُتل رئيس الولاية وأحد مستشاريه في بحر دار عاصمة أمهرة، فيما قُتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد أحد حراسه الشخصيين في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

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16:22ت م

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