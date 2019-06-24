السعودية اليوم / إيقاف عشرات المهاجرين غير الشرعيين في تونس



تونس 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن بمدينة نابل شرق تونس 32 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا انطلاقاً من سواحل المدينة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أن قوات أمنية أخرى بمحافظة صفاقس جنوب تونس أوقفت 19 مهاجراً أفريقياً على متن شاحنة كانوا يعتزمون الإبحار خلسة نحو إيطاليا انطلاقاً من سواحل المحافظة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية في حقهم.

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16:03ت م

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