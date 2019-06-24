السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة



جدة 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

غادر معالي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.

وكان في وداع معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.

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15:47ت م

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