السعودية اليوم / أكثر من 500 مشترك بنادي جامعة القصيم الصيفي في أسبوعه الأول



بريدة 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

تخطى عدد المسجلين في النادي الصيفي بجامعة القصيم مع نهاية أسبوعه الأول الـ 500 مشترك من مختلف المراحل العمرية، للمشاركة في المسابقات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها النادي خلال الإجازة الصيفية في الفترة بين 1440/10/13هـ لغاية 1440/11/20هـ، بمقر الصالة

وحرص العديد من أولياء الأمور بمنطقة القصيم على التسجيل لأبنائهم من مختلف الفئات والأعمار، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية بالمشاركة في الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تقدمها جامعة القصيم من خلال ناديها الصيفي لهذا العام.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الصيفي عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي العقلاء أن الأنشطة التي سيشملها الجدول الزمني للنادي والذي سيمتد على مدار خمسة أسابيع تقدم جملة من الفعاليات للفئات العمرية من (6 – 20 سنة)، مبيناً أن النادي سيحمل هذا العام معرضاً للموهبة والابتكار وتعلم الرسم والفن التشكيلي، ومسابقات الرياضيات الذهنية، والعديد من الأنشطة التي تعنى بكرة القدم على الملاعب العشبية وكرة قدم الصالات، ومسابقات اللياقة البدنية والسباحة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة للملعب الصابوني، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ جملة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية في أروقة النادي.

وأضاف العقلاء أن الأنشطة تشمل مهارات التطوير الذات ومسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف, وكذلك مسابقة "من الشهيد" التي انطلقت في بداية الأسبوع الثاني، وبرنامج تعزيز الانتماء وتنمية الحس الوطني وتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية، وتنفيذ عدد من الرحلات التعليمية والترفيهية، كاشفاً عن أن النادي سينظم هذا العام معرضاً لاختراعات طلبة جامعة القصيم.

// انتهى //

15:37ت م

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بريدة 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واستخطى عدد المسجلين في النادي الصيفي بجامعة القصيم مع نهاية أسبوعه الأول الـ 500 مشترك من مختلف المراحل العمرية، للمشاركة في المسابقات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها النادي خلال الإجازة الصيفية في الفترة بين 1440/10/13هـ لغاية 1440/11/20هـ، بمقر الصالة الرياضية وحرص العديد من أولياء الأمور بمنطقة القصيم على التسجيل لأبنائهم من مختلف الفئات والأعمار، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية بالمشاركة في الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تقدمها جامعة القصيم من خلال ناديها الصيفي لهذا العام.وأوضح المدير التنفيذي للنادي الصيفي عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي العقلاء أن الأنشطة التي سيشملها الجدول الزمني للنادي والذي سيمتد على مدار خمسة أسابيع تقدم جملة من الفعاليات للفئات العمرية من (6 – 20 سنة)، مبيناً أن النادي سيحمل هذا العام معرضاً للموهبة والابتكار وتعلم الرسم والفن التشكيلي، ومسابقات الرياضيات الذهنية، والعديد من الأنشطة التي تعنى بكرة القدم على الملاعب العشبية وكرة قدم الصالات، ومسابقات اللياقة البدنية والسباحة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة للملعب الصابوني، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ جملة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية في أروقة النادي.وأضاف العقلاء أن الأنشطة تشمل مهارات التطوير الذات ومسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف, وكذلك مسابقة "من الشهيد" التي انطلقت في بداية الأسبوع الثاني، وبرنامج تعزيز الانتماء وتنمية الحس الوطني وتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية، وتنفيذ عدد من الرحلات التعليمية والترفيهية، كاشفاً عن أن النادي سينظم هذا العام معرضاً لاختراعات طلبة جامعة القصيم.// انتهى //15:37ت م0158

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