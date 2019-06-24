السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة



سكاكا 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح.

وقدم السائح لسمو نائب أمير المنطقة التقرير النصف سنوي لبعض منجزات فرع الوزارة بمنطقة الجوف ومحافظاتها، مشتملاً جهود الفرع في تجهيز وفرش جوامع ومساجد ومصليات المنطقة، واللقاءات والمبادرات النوعية، ومحاضرات ترسيخ العقيدة الصحيحة وتعزيز قيم المواطنة والوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة, كما اشتمل التقرير على زيارات للفروع، والدروس الوعظية ،وحملات التبرع بالدم، واتفاقيات الشراكة.

وأكد محمد السائح أن هذه الجهود تأتي ترجمة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عناية فائقة لبيوت الله، وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وفي نهاية اللقاء أعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف، عن شكره لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والعاملين معه متمنياً لهم التوفيق والسداد.

//انتهى//

15:34ت م

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