السعودية اليوم / النشاط الكشفي بجامعة الملك خالد يحقق عدداً من دروع التميز



أبهـا 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

حقق النشاط الكشفي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد, دروع التميز الذهبية والفضية لهذا العام, وذلك على مستوى الجامعات والإدارات والجهات المشاركة في هذه البرامج.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالله آل عضيد أن النشاط الكشفي حقق مجموعة من دروع التميز، حيث حصلت جوالة الجامعة على درع التميز الذهبي في معسكر الخدمة العامة الرمضانية والدرع الفضي في برامج الخدمة العامة الرمضاني والدرع الفضي في المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة ونظافتها.

وأشار آل عضيد إلى أهمية هذه المشاركات والإنجازات في هذه المجالات والبرامج، التي تأتي مساهمة من العمادة في تحقيق رؤية المملكة العربية

// انتهى //

15:30ت م

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أبهـا 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واسحقق النشاط الكشفي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد, دروع التميز الذهبية والفضية لهذا العام, وذلك على مستوى الجامعات والإدارات والجهات المشاركة في هذه البرامج.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالله آل عضيد أن النشاط الكشفي حقق مجموعة من دروع التميز، حيث حصلت جوالة الجامعة على درع التميز الذهبي في معسكر الخدمة العامة الرمضانية والدرع الفضي في برامج الخدمة العامة الرمضاني والدرع الفضي في المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة ونظافتها.وأشار آل عضيد إلى أهمية هذه المشاركات والإنجازات في هذه المجالات والبرامج، التي تأتي مساهمة من العمادة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تفعيل دور الطلاب وتحفيز مشاركتهم في المجالات التطوعية والمجتمعية.// انتهى //15:30ت م0152

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