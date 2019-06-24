اجتماعي / المملكة تشارك بالاجتماع الدوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

شارك ممثل المملكة و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية و المالية الدكتور صلاح المزروع في العاصمة الإيرلندية دبلن بالاجتماع الدوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

وقدم المزروع لمحات مختلفة عن الأعمال الإنسانية و الإغاثية التي قدمتها المملكة سواء بالمشروعات المشتركة مع الصندوق في دولة واحدة أو مجتمع محدد أو التي قامت المملكة بتنفيذها أو تمويلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن تلك الدول و المجتمعات.

وقدمت الإدارات التنفيذية للصندوق عرضا لأعضاء المجموعة الاستشارية عن أعمال الصندوق و أساليب عمله و كذلك آلية اختيار الأزمات و القطاعات الإنسانية المستهدفة .

يذكر أن المملكة العربية

// انتهى //

15:26ت م

0151



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسشارك ممثل المملكة و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية و المالية الدكتور صلاح المزروع في العاصمة الإيرلندية دبلن بالاجتماع الدوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.وقدم المزروع لمحات مختلفة عن الأعمال الإنسانية و الإغاثية التي قدمتها المملكة سواء بالمشروعات المشتركة مع الصندوق في دولة واحدة أو مجتمع محدد أو التي قامت المملكة بتنفيذها أو تمويلها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن تلك الدول و المجتمعات.وقدمت الإدارات التنفيذية للصندوق عرضا لأعضاء المجموعة الاستشارية عن أعمال الصندوق و أساليب عمله و كذلك آلية اختيار الأزمات و القطاعات الإنسانية المستهدفة .يذكر أن المملكة العربية السعودية عضوا في المجموعة الاستشارية للصندوق الذي يعد من أكبر الصناديق الإنسانية حول العالم بوصف المملكة أحد الأعضاء المؤثرين في الساحة الدولية.// انتهى //15:26ت م0151

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