السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تفتح بوابة القبول الإلكتروني للطلبة الراغبين للالتحاق بتخصصاتها الخميس المقبل



الأحساء 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء؛ عن فتح باب القبول إلكترونياً للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم "الانتظام فقط" للعام الجامعي 1440 - 1441هـ، وذلك يوم الخميس المقبل ويستمر حتى الإثنين 28 / 10 / 1440هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الفريدان، أن عدد المقاعد المتاحة للقبول لهذا العام ناهزت 8000 مقعد، مشيراً إلى أن التخصصات العلمية التي سيتم القبول فيها هذا العام بلغت 25 تخصصًا لطلاب العلمي، و 27 تخصصًا لطالبات العلمي، لافتًا إلى أن هذه التخصصات سيتم القبول فيها مباشرة خلال فترة التقديم على القبول الإلكتروني، وهناك تخصصات سيتم التخصص عليها بعد دراسة سنة دراسية في الكلية والتي تم القبول عليها، فيما بعض الكليات يتخصص الطالب مباشرة بعد سنتين من دراسته بالكلية.

وأبان الدكتور الفريدان، أن هناك تخصصات جديدة ستقدمها كلية العلوم الطبية التطبيقية إلى جانب تخصصاتها وهي: تخصص المعلوماتية الصحية، وتخصص التغذية الإكلينيكية للطلاب، وتخصص المعلوماتية الصحية، وتخصص التغذية الإكلينيكية، وتخصص الصحة العامة للطالبات، في حين ستفتح كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع تخصص دبلوم واحد وبرسوم دراسية ولن يكون هناك إكمال لهذا البرنامج، وهو تخصص صحة الفم والأسنان للطالبات فقط.

وأشار إلى أنه سيتم فتح أيقونتين للاستفسارات، الأولى للدعم الفني لحل المشكلات التقنية التي يواجهها المتقدمون والمتقدمات أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية من حين فتحها وحتى نهاية أعمال القبول، والأخرى للاستفسارات الخاصة بإجراءات القبول، والتي تفتح حين اكتمال بيانات طلب التقديم.

وأكد عميد القبول والتسجيل أن إدارة الجامعة تسعى إلى تقديم أيسر الخدمات وأفضلها للمتقدمين من الطلبة، والعمل على إتاحة أوفر الفرص الجامعية التخصصية التي تحقق طموحاتهم، وتسهم في تنمية وخدمة الوطن.

// انتهى//

15:25ت م

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