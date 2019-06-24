السعودية اليوم / أمانة تبوك وبلدياتها التابعة تواصل تنفيذ خطتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري



تبوك 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة خلال الثلث الأول لعام 2019 ما يزيد على 5270 لوحة إعلانية مخالفة وإزالة (93315)م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام ورفع (3759) سيارة تالفة, وذلك ضمن خطتها لمعالجة (16) مظهراً من مظاهر التشوه البصري.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة و في ظل سعيها الحثيث والمستمر والدائم لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك ومحافظاتها وبمتابعة من قبل أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق, قامت ووفق برنامج زمني محدد مسبقاً بإزالة ما يزيد عن (5270) لوحة دعائية مخالفة وإزالة (93315)م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام ورفع (3759) سيارة تالفة ومهملة من شوارع وطرقات مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها التابعة.

وأضاف المهندس الغبان, أن أعمال المعالجة شملت إصلاح (122390)م2 من حفر الشوارع وإزالة (4478) مظلة وهنجراً مخالفاً داخل الأحياء، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم معالجة وضع الباعة الجائلين في (2609) موقع وإزالة (1052) من حظائر الماشية والصنادق والعشش والمخيمات العشوائية.

وتابع المهندس الغبان حديثه قائلاً بأنه وخلال نفس الفترة تم إصلاح وصيانة (7313) عمود إنارة وإصلاح (42910) متر طولي من الأرصفة المتهالكة وإصلاح وصيانة (4212) لوحة من لوحات مسميات الشوارع وتسوير (4028) متر طولي من الأراضي الحكومية الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية، كما تم معالجة وضع (15014) حاوية من حاويات النظافة وذلك بدهانها وإعادة طلائها.

وأردف المهندس الغبان قائلاً أن معالجة مظاهر التشوه البصري شملت إصلاح وصيانة وتنسيق ما يزيد على (406046) م2 من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين, وتقليم وتنسيق (40325) شجرة وإصلاح (59211)م2 من ألعاب الأطفال في الحدائق والمرافق العامة.

واختتم الغبان حديثه قائلاً بأنه تم إزالة (791251)م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء.

وفي ذات السياق أكد مدير مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري بالأمانة المهندس ذيب العطوي بأن هذه الأعمال تأتي ضمن توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن مبادرات التحول الوطني والتي يتم تنفيذها عبر كافة مكونات القطاع البلدي، وتتم وفق برنامج زمني محدد ومستهدفات ومؤشرات تبين مدى إنجاز تلك الأعمال.

// انتهى //

15:25ت م

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