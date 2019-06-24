السعودية | وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس غادر معالي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو جدة اليوم.

وكان في وداع معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، ومندوب من المراسم الملكية.

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