السعودية | الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل : الرياضة السعودية خطت خطوات كبيرة وتحولت بفضل الدعم والاهتمام والمتابعة إلى أيقونة فاعلة في الوطن

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على استقباله لمسؤولي الهيئة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وأكد سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الرياضين اليوم استمعوا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ التي تجسد اهتمامه وحرصه على تحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي والمهم، والعمل من أجل الوصول إلى ما يوازي مكانة المملكة وقدرات شبابها وفتياتها، لافتا سموه النظر إلى أن هذا مصدر فخر واعتزاز لكل رياضي أو منتمٍ للرياضة، ويحفز الجميع بشكل أكبر حتى الوصول إلى ما تطمح له القيادة الرشيدة بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة للوطن الغالي .

وقال سموه ” لقد خطت الرياضة السعودية ـ بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ خطوات كبيرة، وتحولت بفضل هذا الدعم والاهتمام والمتابعة إلى أيقونة فاعلة في الوطن، أسهمت في جذب أنظار الكثير من الداخل والخارج ببرامجها وفعالياتها المتنوعة والمتعددة في مختلف المناطق والبقاع، وسجلت أرقامًا غير مسبوقة في الحضور والمتابعة واستضافة أقوى بطولات وسباقات العالم ، ونتطلع للمزيد في المرحلة المقبلة، لنؤكد للعالم أجمع قدرة بلادنا وشبابها وفتياتها على تنظيم أقوى المنافسات بنجاح وتميز ” .

وتمنى سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي أن تتواصل الإنجازات والنجاحات في المجال الرياضي، مؤكدًا ثقته في الاتحادات الرياضية والأندية، وقدرتها على صناعة مرحلة من العمل المتميز في المشاركات القاريّة والدوليّة.