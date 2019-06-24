خادم الحرمين الشريفين يستقبل كبار مسؤولي الرياضة السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة يوم الإثنين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وأشار خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير.



حضر الاستقبال، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



فضلا عن ذلك، حضر الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، و الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالاضافة إلى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.