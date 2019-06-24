الملك سلمان وبومبيو يستعرضان العلاقات الاستراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور السعودية؛ حيث استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتضمن اللقاء استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وكبير مستشاري وزير الخارجية مايكل ماكينلي.