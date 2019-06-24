أمير تبوك لـ المقاولين : فخور بكم والدولة حريصة على كل ما يهم المواطن وتنميته

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أمير تبوك لـ المقاولين : فخور بكم والدولة حريصة على كل ما يهم متابعات الخليج 365 وتنميته
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن فخره واعتزازه بالمقاول السعودي وهو يعمل من أجل بلاده ووطنه في مشاريع خدمية.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بمسؤولي الشركات والمؤسسات والمقاولين المنفذين لمشروعات النقل في منطقة تبوك بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك.
وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع وقال : أنا سعيد بلقائكم اليوم، وأبلغكم عن اعتزازي شخصياً بكم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم في مجال الطرق والدولة حريصة على كل ما يهم متابعات الخليج 365 وتنميته.
واطلع سموه على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة.
ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، حفظهم الله، لقطاع النقل بالمملكة.
وقدّم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ بالمنطقة.
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