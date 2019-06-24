موعد عرض فيلم Point Blank على Netflix

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت Netflix عن تاريخ عرض فيلم Point Blank على شبكتها والذي سيتوفر يوم 12 يوليو 2019.

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ويُعتبر فيلم Point Blank أحد أعمال Netflix الأصلية العالمية، ويُمثل فيه بدور البطولة كل من الممثلين Anthony Mackie و Frank Grillo.

ويجسّد الفيلم المشوّق والمليء بالإثارة قصة بول، الممرض في قسم الطوارئ والذي تم اختطاف زوجته الحامل واحتجازها كرهينة، وكيف يتّعين عليه أن يعتني بمجرم وقاتل مشتبه به يُعاني من إصابات بالغة من أجل إنقاذ حياة زوجته وطفله الذي لم يُولد بعد.

ويجد البطلان نفسيهما في مواجهة عصابات متصارعة ومجموعة من رجال الشرطة الفاسدين، ليدخلا معًا في معركة للحفاظ على حياتهما.