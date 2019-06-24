هل يحق لزوجة من ذوات الإعاقة التسجيل كمستقل في حساب المواطن؟

2019-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على الشروط والضوابط التي يتمّ من خلالها تسجيل المرأة كمستقل في البرنامج.

وتلقّت خدمة العملاء في البرنامج سؤالًا من مواطن جاء فيه : ” زوجتي من ذوات الاحتياجات الخاصة هل يحقّ لها التقديم باستقلالية في حساب متابعات الخليج 365 “.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة، متزوجة من غير سعودي ، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب ) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 : أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 يونيو الجاري، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر أغسطس المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).