الان تتابع إغلاق مطعم شهير للأسماك بحي الشوقية في مكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي
باشرت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بلاغًا مقدمًا على عمليات الأمانة يفيد بوجود ملاحظات صحية على أحد مطاعم الأسماك “المشهورة” في نطاق البلدية، واتضح خلال مباشرة البلاغ وجود مخالفات للاشترطات الصحية بالمطعم تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعمالة والعثور على مواد منتهية الصلاحية، وسوء تخزين في ثلاجة حفظ المواد الغذائية، إضافةً إلى رصد مخالفة عدم سداد رسوم اللوحة الجانبية الإعلانية.
وجرى بعد مباشرة البلاغ تحرير محضر الإتلاف من قبل قسم الأسواق بالبلدية وإتلاف الأسماك الفاسدة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإشراف رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي ومتابعة المراقبين الصحيين محمد إسحاق وعمار المولد.
وأوضح “المشيخي”، بأنه تم إغلاق المطعم المخالف لحين تنفيذ الاشتراطات وتطبيق لائحة الغرامات وتصحيح المخالفات المرصودة، مؤكدًا استمرار الأعمال الرقابية على كافة الأنشطة الغذائية والصحية بنطاق البلدية وإتلاف ومصادرة الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بالمنشآت الغذائية عبر نظام بلدي 940.
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