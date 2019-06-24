استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية اون لاين

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، توفر هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدة خدمات أون لاين عبر موقعها الإلكتروني، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن راتب في التأمينات الاجتماعية السعودية، ومن خلال الاستعلام عن راتب في التأمينات الاجتماعية السعودية، يمكن للمواطن السعودي معرفة قيمة الراتب الذي يحق له صرفه أو ما يسمي بالمعاش، وأيضا عدد الأشهر التي يحق له صرف المعاش بها .

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

خطوات الاستعلام عن الراتب و التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية السعودية :

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الرابط الخاص بذلك .

من تبويب التأمينات أو لاين

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم الذي نوجه عناية حضراتكم أن المقصود به هو أدخال هوية المواطن الوطنية أو رقم إقامته .

إدخال كلمة السر التي تحتفظ بها , أو يمكنك استرجاعها من خانة نسيت كلمة السر .

بعد تسجيل الدخول يظهر لك عدة خيارات .

نختار منها خيار عرض مدد الاشتراك .

ومنها يتم اختيار الوظيفة التي تود أن تستعلم عنها .

نحدد الجهة الوظيفية ونضغط علي معلومات الأجر .

تظهر معلومات الأجر والراتب كاملة .

رابط استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

وحرصا من هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية، علي توفير كل وسائل الراحة للمواطن، فقدمت العديد من خدماتها عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية والتي سوف نوافيكم بها في عدة مقالات عبر موقعنا الإلكتروني، ونسعد بالرد علي كل استفساراتكم .

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