أجازة عيد الأضحى للموظفين 1440 || كامل الإجازات الرسمية في السعودية 2019 والتقويم المدرسي 1441...

بعد انتهاء أولى الإجازات الرسمية لعام 1440 هـ، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر الآن الموظفين التابعين للخدمة المدنية موعد أجازة عيد الأضحى للموظفين 1440 -2019، حيث من المتعارف عليه أن الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية قليلة نوعا ما، ولكنها طويلة في عدد أيام كل أجازة، ومع بداية عام 2019م- 1440 هـ، كان المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد أجازة رمضان للموظفين 1440 هـ وبيان الإجازات الرسمية في السعودية 2019 -1440 وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، وموعد إجازة اليوم الوطني الـ 89 بالمملكة من ضمن الإجازات الرسمية في السعودية 2019، والمحدد له رسميًا يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر كل عام، وهذا اليوم من الإجازات الرسمية التي ذكرت بقانون الخدمة المدنية للعاملين بالقطاع الحكومي، وكذلك قانون العمل بالقطاع الخاص، حيث أن المملكة العربية السعودية ليس بها إجازات رسمية سوى العيدين ويوم توحيد المملكة العربية السعودية.

الإجازات الرسمية في السعودية 2019

ومن خلال موقع “نجوم مصرية” نتقدم للمملكة العربية السعودية بأسمى التهاني بحلول عام ميلادي جديد 2019، جعله الله عام أمن وأمان على جميع الدول العربية عامة والسعودية وشعبها ووافديها بخير وسلام دائم بلد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونضع لكم كافة الإجازات الرسمية في السعودية 2019 وتعد قليلة خلال العام مقارنة بالإجازات التي تقرها دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أجازات بالمملكة العربية السعودية تصل لأيام، ويحصل العاملين بها على إجازة أسبوعية ثابتة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

التقويم المدرسي 1440- 2019

كما وضع التقويم الدراسي 1440/1439هـ ويشتمل على عطل التقويم الأكاديمي، ونوضح لكم هنا كافة الإجازات الرسمية في السعودية 2019 للعاملين والموظفين وكذلك لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية، وهذه العطل الرسمية منها العطل الدينية والمناسبات الوطنية والتي يتم تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية بها لعدة أيام، كما اقترب انتهاء نصف العام الدراسي الحالي ويبدأ إجازة منتصف العام المرتقب الشهر القادم في يناير 2018.

اقرأ عن أجازات مصر الرسمية

قائمة العطل الرسمية 2019 بالسعودية

نضع لكم قائمة الإجازات الرسمية في السعودية 2019 والتي تمنحها المملكة العربية السعودية للمواطنين والوافدون بها والتي تختلف عدد أيام الإجازة الرسمية في حالة العمل بالقطاع العام أو الخاص وفق الجدول التالي:

مناسبة الإجازة التاريخ أيام الإجازة للعاملين بالحكومة أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص بيان الإجازة عيد الفطر 1 شوال 1439 10-12 يوم الإجازة ما بين (3-7) أيام تبدأ الإجازات الأول من شوال 1439

في القطاع الحومي مدة 10 أيام

في القطاع الخاص تتراوح ما بين (3-7) أيام وفق رغبة صاحب العمل عيد الأضحى المبارك 10 ذو الحجة 10- 12 يوم 3- 7 أيام العطلة 10 أيام بالقطاعات الحكومية وفق التقويم الهجري وتبدأ من يوم الخامس من شهر ذي الحجة وحتى الخامس عشر، وعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة

في القطاع الخاص تتراوح ما بين (3-7) أيام وفق رغبة صاحب العمل اليوم الوطني للسعودية 23 سبتمبر 1439 يوم واحد يوم واحد من قائمة الإجازات يحصل الجميع على إجازة رسمية سنوية مدة يوم في اليوم الأول من الميزان احتفالا بالعيد الوطني للمملكة الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر

وقد ورد بلائحة الإجازات تعديل للمادة السابعة في حالة إذا وقع يوم دوام بين الإجازة الأسبوعية وإجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى فيتم إضافته للإجازة الرسمية.

فيديو عن بدع ليلة النصف من شهر شعبان

قائمة التقويم الأكاديمي 1438/ 1439

من الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي نضيف لكم التقويم الدراسي للعام الحالي 1438- 1439 بالتاريخ الهجري والميلادي:

بداية الفصل الدراسي الأول في 26/ 12/ 1438 الموافق 17/ 9/ 2017

إجازة اليوم الوطني للسعودية في 4/ 1/ 1439 الموافق 24/ 9/ 2017

اختبار الفصل الدراسي الأول تبدأ في 1439/04/13 الموافق 2017/12/31

إجازة منتصف العام تبدأ في 1439/04/24 الموافق 2018/01/11

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بتاريخ 1439/05/04 الموافق 2018/01/21

بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في 1439/08/20 الموافق 2018/05/06

بداية إجازة نهاية العام في 1439/08/29 الموافق 2018/05/15

Advertisements

التقويم الدراسي عام 1439/ 1440 هـ

التقويم الدراسي عام 1440/ 1441 هـ



وبذلك فالجدول الزمني لمواعيد الدخول المدرسي لعام 1441 هـ هي:

الدراسة تبدأ يوم 1/ 9/ 2019

يأتي موعد العيد الوطني يوم 24 سبتمبر 2019

امتحانات الفصل الدراسي الأول بتاريخ 22/ 12/ 2019

بداية إجازة منتصف العام بتاريخ 2/ 1/ 2020

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني19/ 1/ 2020

إجازة عيد الفطر المبارك 7/ 5/ 2020 م

الدراسة بعد عيد الفطر 2020/05/31

اختبار الفصل الدراسي الثاني 2/ 6/ 2020

إجازة نهاية العام 2/ 6/ 2020

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية.

← إقرأ أيضاً: