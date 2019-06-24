طريقة شرح طباعة برنت تأمينات اجتماعية برقم الهوية الوطنية اون لاين

طريقة شرح طباعة برنت تأمينات اجتماعية 1440، يتطلب من المواطن السعودي أحيانا عند القيام بإنهاء بعض الإجراءات من جهات حكومية أو غير حكومية يتم طلب طباعة برنت تأمينات اجتماعية، فقامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

توفير خدمة طباعة برنت تأمينات اجتماعية برقم الهوية الوطنية السعودية، أون لاين وذلك تيسيرا علي المواطن السعودي واستمرارا في تحويل كافة الخدمات المقدمة من كل الهيئات والوزارات السعودية إلي خدمات إلكترونية، حتي يتم مواكبة العصر في التقدم التكنولوجي وهذا ما تسعي إليه المملكة .

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شرح طباعة برنت تأمينات اجتماعية

ومن خلال الخطوات الأتية يمكنك عزيزي المواطن السعودي، طباعة برنت تأمينات اجتماعية برقم الهوية الوطنية السعودية :

الدخول إلي موقع التأمينات الاجتماعية السعودية الرسمي من خلال الرابط الخاص بذلك .

الدخول علي تبويب التأمينات أون لاين .

تسجيل الدخول مع العلم أن اسم المستخدم المقصود به هو رقم الهوية الوطنية .

إدخال كلمة السر التي تم تسجيلها من قبل , إذا نسيت كلمة السر يمكنك استرجاعها من خانة نسيت كلمة السر .

بالضغط علي دخول

يظهر عدة خيارات نضغط علي إصدار شهادة .

نختار نوع الشهادة التي تلزمك

نضغط علي إصدار .

تظهر الشهادة المطلوبة ويمكنك حفظها وطباعتها بعد ذلك .

وننوه انه يتم عمل صيانة دورية لموقع التأمينات الاجتماعية، حتي لا يحدث أي مشكلات فنية عن الدخول عليه .

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