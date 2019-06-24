تجديد رخصة القيادة السعودية 1440هـ | رابط وكيفية تجديد رخصة القيادة عبر بوابة نظام ابشر...

تجديد رخصة القيادة السعودية 1440، تحرص المملكة السعودية على تقديم خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطن السعودي، حيث قامت بوضع خدمة إلكترونية يقوم من خلالها المواطن بتجديد رخصة القيادة الخاصة به عبر نظام أبشر وزارة الداخلية، يحتوي نظام أبشر على تجديد الترخيص، وتسجيل المركبات، والمخالفات المرورية.

وتقوم هذه الخدمة بالكشف عن الترخيص الذي يجري تجديده في بضع خطوات من خلال وزارة الداخلية نظام ابشر، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية عن طريقة تجديد رخصة القيادة.

رابط وشرح تجديد رخصة القيادة السعودية

نوضح لكم أدناه طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية كالأتي:-

قم بالدخول إلي رابط وزارة الداخلية ابشر ستجد في الجانب العلوي على اليسار دخول نظام ابشر ستظهر لك نافذة بها تسجيل الدخول قم بكتابة رقم الهوية واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام ابشر وكتابة الرمز المرئي قم بالضغط على رمز التأكيد المرسلة إلي جوالك والمسجلة في نظام ابشر ادخل رمز التحقق وقم بتحديد خدمات المرور تجديد رخصة القيادة قم بتقديم بصمات وصور مقدم الطلب في وزارة الشؤون الداخلية

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

رسم تجديد لمده سنتين هو 80 ريال سعودي.

قيمه رسوم التجديد لمده 5 سنوات 200 ريال سعودي.

قيمه رسوم التجديد لمده 10 سنوات 400 ريال سعودي.

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