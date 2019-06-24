شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان وبومبيو يتناولان طعام الغداء في مطعم بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة. تناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة. ورصد فيديو متداول على موقع «تويتر» ولي العهد السعودي وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغداء بحضور آخرين.



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