أمير تبوك يلتقي المقاولين المنفذين لمشروعات النقل بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ظهر اليوم في مكتبه بالإمارة المسؤولين في الشركات والمؤسسات والمقاولين المنفذين لمشروعات النقل في منطقة تبوك، بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك، المهندس سليمان سعيد الحويطي، وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بالجميع وقال "أنا سعيد بلقائكم اليوم وأبلغكم عن اعتزازي شخصيا بكم كمقاولين سعوديين يقومون بأعمال لبلادهم ووطنهم في مجال الطرق، والدولة حريصة على كل ما يهم المواطن وتنميته".
واطلع على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة.
ونوه أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد لقطاع النقل بالمملكة.
وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته للمشروعات التي تنفذ بالمنطقة.
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