السعودية | ناشطة تطلق حملة للحفاظ على مواقع سياحية

شكرا لقرائتكم ناشطة تطلق حملة للحفاظ على مواقع سياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت ناشطة اجتماعية سعودية شعار "كي تتنفس الأرض"، في حملة للمحافظة على البيئة وتوجيه رسالة توعوية للمجتمع، من خلال عشقها الدائم للطبيعة ومكوناتها الجميلة.

فنجلاء الشهري تعمل على دفع ولديها سلاف وخالد إلى حب الطبيعة بعيداً عن خيارات المطاعم والمجمعات التجارية. وقررت القيام بحملتها عندما اصطحبت ولديها إلى متنزه الفرعاء بعسير، للاستمتاع بالمناظر الخلابة، فاستاءت من مشاهد التشوهات البصرية التي أثرت على الجمال الرباني للمتنزه.

حملة تنظيف

وقررت هي وأسرتها القيام بحملة تنظيف داخل المتنزه وإرشاد الزوار في المحافظة على النظافة، في مبادرة للحفاظ على جمال الطبيعة، رافضة أن تتلقى التكريم مقابل ذلك.

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وبينت نجلاء أن عسير منطقة جميلة لا تقل في جمالها عن أفضل المنتجعات والمواقع فائقة الجمال في العالم، ولكن المنطقة تحتاج إلى توعية السياح والأهالي بأهمية الحفاظ على كنوز الطبيعة، وعدم رمي المخلفات التي تؤثر على الذوق العام.

وأكدت أن "جمال الطبيعة يستحق أن يبقى ويستمر، ودورنا في أن نمنح الأرض مساحة كي تتنفس، في الوقت لا يستطيع عمال النظافة وصناديق الحاويات مواجهة كميات التلوث واللامبالاة من مرتادي المتنزه".

السياحة ليست شعاراً

وقالت: "هناك حقوق للبيئة على المجتمع، والسياحة ليست شعارا فقط، بل يجب أن يتحول إلى سلوك يحافظ ويحرص على الجمال"، مؤكدة أن والدتها تحتفظ بالقفازات معها في كل مكان تذهب إليه، وقد تعودت على تنظيف مكان جلوس الأسرة، وأن مثل هذه التوجيهات يجب أن تورث بين الأجيال.

مبادرة نجلاء استطاعت أن تحرك منصات التواصل الاجتماعي، حين قامت بالدعوة للمحافظة على نظافة المنطقة وجمال الطبيعة، ليقوموا بإطلاق وسم #حملة_تنظيف_أبها_الآن.