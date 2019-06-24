السعودية | تعرف على حالة وجنسيات مصابي الهجوم على مطار أبها

شكرا لقرائتكم تعرف على حالة وجنسيات مصابي الهجوم على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت صحة عسير في السعودية أنها فور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي، الأحد، فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

ووفق بيان صحة عسير، فإنه نتج عن الهجوم الإرهابي مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، و13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وتعكف صحة عسير على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.