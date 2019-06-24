السعودية اليوم / سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل نائب مدير شرطة الرياض المكلف



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني, بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن للواء المهيني، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

// انتهى //

14:48ت م

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