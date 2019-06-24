السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية بالقصيم ومدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة



بريدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ، ومدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة موسى هزازي.

وقدم سموه شكره لمدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة على ما قام به من عمل تجاه ولي أحد المرضى المنومين بالمستشفى أثناء عمله، الذي يدل على شعوره بحجم المسؤولية تجاه المرضى والمراجعين للمستشفى، مبدياً سموه افتخاره بهزازي والجهود التي يبذلها .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن الجميع فخورون به وبما يقوم من أعمال تنم عن حرصه على أداء عمله بالشكل المطلوب ، متمنياً سموه من جميع المسؤولين بالقطاعات الصحية الحرص على تقديم الخدمات على أعلى مستوى للمراجعين والمرضى ، والتواصل معهم وتفقد أحوالهم داخل المستشفيات باستمرار .

وشدد سموه على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين كافة بجودة عالية في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

من جانبه أعرب موسى هزازي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على الحفاوة والاستقبال ، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له للاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة.

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14:35ت م

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