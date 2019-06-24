السعودية اليوم / استئصال ناجح لورم ليفي بمجمع الملك فيصل بالطائف



الرياض 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

تعامل بنجاح قسم طوارئ النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف مع حالة مريضة حيث قام الفريق الطبي بالكشف عليها وعمل أشعة مقطعية بشكل عاجل ,ليتضح للفريق الطبي وجود نزيف داخل البطن وكميات من الدم تقدر بلتر ونصف ، وعلى الفور تم إجراء عملية استكشاف جراحية ,تم على إثرها استئصال ورم ليفي وإيقاف النزيف الصادر من الورم.

وقد استعادت المريضة صحتها بعد العملية وتلقي العلاج اللازم ,وغادرت المستشفى بصحة وعافية.

يذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مستشفى بالطائف حيث يضم 800 سرير ,ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وتتوفر فيه الكوادر الطبية المتميزة.

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14:25ت م

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